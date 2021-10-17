اليوم السابع
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أكرم القصاص
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قرارات صارمة من الحكومة للموظفين والمواطنين غير المطعمين.. إنفوجراف

الأحد، 17 أكتوبر 2021 08:14 م
قرارات صارمة من الحكومة للموظفين والمواطنين غير المطعمين.. إنفوجراف قرارات الحكومة للموظفين والمواطنين غير المطعمين

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قرارات صارمة أصدرتها الحكومة بشأن الموظفين والمواطنين غير المطعمين؛ إذ ترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس "كورونا"، بحضور عدد من الوزراء والمسئولين.
 
قرارات صارمة من الحكومة للموظفين والمواطنين غير المطعمين
قرارات صارمة من الحكومة للموظفين والمواطنين غير المطعمين
 
وأكد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع بتقديم اللقاحات للمواطنين فى كل المحافظات، مع التوعية الجماهيرية بأهمية هذه الخطوة فى الحفاظ على سلامة الفرد والمجتمع، فى ظل توافر اللقاحات المختلفة.
 
وقررت اللجنة عدم السماح بعد يوم 15 نوفمبر القادم، بدخول أى موظف لم يتلقى اللقاح إلى مكان عمله، أو سيكون عليه أن يجرى تحليل PCR كل أسبوع، كما تقرر بداية من 1 ديسمبر المقبل عدم السماح لأى مواطن بدخول أى منشأة حكومية لإنهاء إجراءاته إلا بعد تأكيد الحصول على اللقاح، كما تقرر عودة فتح دورات مياه المساجد، للتيسير على روادها، مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية.
 
كما تمت الموافقة خلال الاجتماع على تخصيص مليار جنيه، لمواجهة أوجه الصرف الخاصة بأزمة فيروس كورونا.

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