غلق 8 آلاف محل مخالف للمواعيد المقررة خلال أسبوع

كتب محمود عبد الراضي

جهود ضخمة تبذلها وزارة الداخلية لاستهداف غير الملتزمين بالإجراءات الاحترازية، في إطار حرصها على سلامة المواطنين، وتنفيذاً للإجراءات الاحترازية التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس (كورونا)، للحفاظ على الصحة العامة، ومواجهة تداعيات انتشار الفيروس.

وفى ضوء صدور قرار مجلس الوزراء بشأن اتخاذ التدابير الاحترازية والوقائية لحماية المواطنين، والحد من انتشار فيروس "كورونا" والمتضمن تنظيم مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذا إلزام جميع سائقى وسائل النقل الجماعى بارتداء الكمامات الواقية .

نجحت الجهود خلال أسبوع، في ضبط (2183) قضية فى مجال منع تداول الشيشة، بمضبوطات بلغت (12784) شيشة، وغلق (8868) محلا مخالف لمواعيد الغلق، وضبط عدد (67413) شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد (67158) شخصا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة حيال (255) شخص لم يسددوا الغرامة المقررة.