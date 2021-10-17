ضبط 47 سيارة لسيرها عكس الاتجاه بالطريق الدائري الأوسطي

كتب محمود عبد الراضى _ عبد الله محمود

شن رجال المرور برئاسة اللواء مؤمن سعيد مساعد وزير الداخلية حملات مرورية مكبرة لاستهداف مخالفات السير عكس الاتجاه.

ونشرت إحدى صفحات موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" من تعليق بشأن احتمالية وقوع حوادث بالطريق الدائرى الأوسطى لقيام بعض قائدى المركبات بالسير عكس الاتجاه.

ووجهت الإدارة العامة للمرور بتكثيف الحملات المرورية بالمنطقة محل الشكوى لضبط المخالفات، حيث أسفرت جهودها خلال الآونة الأخيرة عن ضبط الآتى: (47) مركبة لمخالفتها السير عكس الإتجاه وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين كما تم ضبط عدد (26814) مخالفة مرورية متنوعة.. كما تم التنسيق مع الجهات المعنية لتزويد الطريق الدائرى الأوسطى بتقاطعه مع طريق الأوتوستراد بالعلامات الإرشادية والتحذيرية للحد من الحوادث المرورية وزيادة معدلات الأمان.