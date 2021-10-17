ضبط شباب يؤدون مقاطع تمثيلية ساخرة لتحقيق نسب مشاهدة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة الأمن في ضبط باقى الأشخاص فى واقعة تداول مقطع فيديو على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بمشهد تمثيلى لتعطيل أحد الأشخاص عن أداء الصلاة ومحاولة سرقة متعلقاته الشخصية.

جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لإستكمال ضبط المتهمين فى واقعة تداول مقطع فيديو على أحد الصفحات الشخصية على تطبيق "تيك توك" يظهر خلاله مجموعة من الشباب يقومون بآداء مشهد تمثيلى يظهر خلاله أحد الأشخاص يقوم بأداء الصلاة ، ويأتى من خلفه شخصان يقومان بمحاولة سرقة متعلقاته الشخصية وتعطليه عن الصلاة ، وظهور إحدى الفتيات لمنعهما .. وسابقة تمكن الأجهزة الأمنية من ضبط أحد المتهمين.

بإستكمال الجهود فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من تحديد هوية باقى الأشخاص بمقطع الفيديو.. وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم (شابين وفتاة - مقيمين بمحافظة الإسكندرية).. وبمواجهتهم قرروا بأنهم ذات الأشخاص الذين يظهرون بمقطع الفيديو المشار إليه وأنهم قاموا بذلك بقصد الشهرة وتحقيق أكبر عدد من المشاهدات عبر تطبيق "التيك توك" وأنهم لم يقصدوا أى شىء آخر خلاف ذلك.