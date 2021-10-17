صور.. سوريا تضبط كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات بريفى دمشق والقنيطرة

ضبطت الجهات السورية المختصة فى القنيطرة بالتعاون مع لجان المصالحة كميات من الأسلحة والذخائر والمخدرات من مخلفات الإرهابيين فى أرياف دمشق الغربى والقنيطرة الشمالى والجنوبى، بحسب "روسيا اليوم" .

وذكر مصدر فى الجهات المختصة أن "الأسلحة شملت ألغاماً مضادة للدبابات وعبوات ناسفة وقذائف (ار بى جي) ورشاش (بى كى سي) ومناظير حربية وأجهزة تفجير عن بعد وبنادق روسية وكميات كبيرة من الطلقات من عيارات متنوعة".

يذكرأن، اعتقل الأمن الفيدرالي الروسي 14 شخصا بتهمة الاشتباه بهم بتمويل إرهابيين في سوريا، بعد قيامه بعمليات مداهمة متفرقة في البلاد.

وحسب موقع سبوتنيك، جرت عمليات الاعتقال في مناطق موسكو وجمهورية داغستان وخاباروفسك وكورغان وبينزا وأوليانوفسك وسامارا.

وأثبتت التحقيقات التي قام بها رجال الأمن بأن المشتبه بهم كانوا يقومون بتوفير الأموال على أساس أيدولوجي، وتم مصادرة وسائل الاتصال وأدوات استخدمت لإرسال الأموال وأنشطة غير مشروعة، بالإضافة لمطبوعات دينية متطرفة.

وتم العثور على أسلحة وذخيرة مختلفة في الأماكن التي تم فيها إعتقال المشبه بهم.

هذا وتم رفع دعوى جنائية بحق الموقوفين تحت بند "المساعدة في أنشطة إرهابية".