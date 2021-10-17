سريلانكا تطلب من الهند قرض بنصف مليار دولار لتغطية احتياجاتها من البترول

كتبت - نهي الطويل

تسعي سريلانكا للحصول على قرض من الهند قدره نصف مليار دولار، لدفع فاتورة وارداتها من البترول الخام، حيث أنها تعاني من أزمة في صرف العملات الأجنبية، وفقا لنبأ اوردته قناة NDTV الهندية علي موقعها الإلكتروني اليوم الأحد.

وكان وزير البترول السيلاني يودايا جامانبيلا، حذر قائلا إن الوقود المتاح حاليا يكفي احتياجات الدولة حتي يناير 2022 فقط. أيضا, شركة البترول المملوكة للدولة Ceylon Petroleum Corporation (CPC) مديونة لأكبر بنكين حكوميين Bank of Ceylon و People's Bank بمبلغ قيمته 3.3 مليار دولار.

تستورد سريلانكا البترول الخام من الشرق الأوسط، بينما تستورد منتجات البترول المكررة من دول أخري من ضمنها سنغافورة.

قامت سريلانكا برفع سعر المستهلك بالنسبة للغاز المنزلي وبعض منتجات البترول الأخري ولكنها علقت أية زيادة في أسعار الوقود.

ارتفاع سعر البترول خلال عام 2021 أدي الي ارتفاع فاتورة استيراد البترول في سريلانكا بنسبة 41.5% لتسجل 2 مليار دولار خلال ال7 أشهر الاولي من السنة.

وكان قد أرجع وزير المالية السيلاني بيزل راجاباسكا أسباب أزمة صرف العملات الأجنبية الي تراجع تدفق السياحة وتحويلات المواطنين المقيمين بالخارج نتيجة جائحة كورونا.

في عام واحد حتي يوليو الماضي, تراجع احتياطي النقد الأجنبي بنسبة 50% في سريلانكا ليهبط الي 2.8 مليار دولار. كما فقدت الروبية السيلانية 9% من قيمتها أمام الدولار.