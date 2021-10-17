رئيس المحكمة العليا: تعيين العنصر النسائي بمجلس الدولة تفعيل لاستحقاق دستورى

أكد المستشار سعيد مرعي رئيس المحكمة الدستورية العليا، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ببدء عمل العنصر النسائي بالقضاء، في كل من مجلس الدولة والنيابة العامة ابتداء من العام القضائى الجاري، هو تفعيل لاستحقاق دستورى نص على حق المرأة المصرية في ولاية مناصب قضائية.

وأضاف رئيس المحكمة الدستورية، خلال برنامج "الصدى المذاع" الذى تقوم بتقديمه الإعلامية رانيا هاشم عبر على قناة اكسترا نيوز: بالأمس كان التعيين في النيابة العامة ومجلس الدولة مقصورا على الرجال، ولكن الآن أصبحت الفتاة التى تحصل على ليسانس حقوق من حقها أن تتقدم للترشح لوظيفة من وظائف النيابة العامة.