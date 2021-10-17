حلوى وعرائس وأحصنة.. شوارع المنصورة تحتفل بالمولد النبوى

الدقهلية - مرام محمد

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا من إحدى محلات بيع حلوى المولد بمدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، رصد خلاله توافد المواطنين لشراء الحلوى والأحصنة والعرائس لأطفالهم؛ لإدخال البهجة فى نفوسهم.

ووجه متولي مسعد أحد بائعي حلوى المولد بالمنصورة، التهنئة للأهالى بقدوم إحتفالات المولد النبوى، مؤكداً على أنه يقوم ببيع الحلوى بأسعار تبدأ من 50 إلى 60 جنيه للكيلو لكافة أشكال وأنواع حلوى المولد كالبسيمة والفولية والعلفة والحمصية والملبن، فضلا عن وجود علبة مشكلة تجمع كل الأنواع تبلغ سعرها 50 جنيه، مضيفا أن الأسعار تقل تدريجيا حتى ليلة المولد النهائية، وأن الزبائن يقبلون أكثر على شراء الفولية والسمسمية.

وقال متولي لـ"اليوم السابع"، إن تصنيع حلوى المولد اختلف كثيرا عن الماضي، حيث ظهر الآن العديد من الأشكال والأنواع الجديدة لحلوى المولد بفضل الالات والمعدات التي وفرت لهم الوقت والجهد والجودة، ومكنتهم من تصنيع أنواع متنوعة ومختلفة من الحلوى، مضيفا أن عروسة المولد طرأ عليها هي الأخرى تغيرات، فعلى مدار سنوات طويلة تغير شكلها وألوانها، حيث أصبحت تصنع بالبلاستيك وتزين بالتل والستان ومنها ما يضيء ويغني وكأنها عروسة حقيقية لتستخدم في التزيين والتجميل بدلا من الأكل، مما ساعدهم على مواكبة تطورات العصر والاحتفاظ على التراث والعادات والتقاليد المتعلقة باحتفالات المصريين بالمولد النبوي في ذات الوقت.

وأشار إلى إنه يبيع حلوى المولد لأبناء مدينة المنصورة منذ سنوات طويلة بجانب عمله في بيع المعجنات من البسبوسة والكنافة والقطايف، مضيفا أن المصريين لا يزالوا يحتفظون بطقوس الاحتفال بالمولد النبوي مع مرور الزمن وتطوره، وبالرغم من أزمة فيروس كورونا إلا أن حركة البيع والشراء هذا العام أفضل من الأعوام السابقة حيث يتوافد الأهالى بصورة كبيرة لشراء حلوى المولد النبوى بمختلف أشكالها لأبنائهم.