اليوم السابع
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تحقيقات النيابة: لص بطاريات السيارات فى الخليفة ارتكب 6 جرائم بنفس الطريقة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 01:00 ص
تحقيقات النيابة: لص بطاريات السيارات فى الخليفة ارتكب 6 جرائم بنفس الطريقة بطاريات سيارات - أرشيفية
كتب سليم على

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كشفت تحقيقات نيابة الخليفة والمقطم الجزئية، أن السائق المتهم بسرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب "الفك" بدائرة قسم الخليفة، قام بتنفيذ 6 جرائم سابقة بذات الأسلوب.

كانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حوله للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات، ووجهت له تهمة السرقة.

 

وأكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة قيام (سائق ، له معلومات جنائية ، مقيم بدائرة القسم) بمزاولة نشاطاً إجرامياً تخصص فى سرقة البطاريات والإطارات من داخل السيارات بأسلوب " الفك " .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال إستقلاله مركبة " توك توك " مستأجرة وبحوزته (6 بطاريات سيارات مختلفة الأنواع – إطار سيارة "مجهولين المصدر"- 2 مفك – بنسه) ، وبمواجهته إعترف بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة بذات الأسلوب بإستخدام الأدوات المضبوطة، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات، واتهموه بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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