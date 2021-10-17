تحرير 92 مخالفة تموينية متنوعة فى حملات على المخابز البلدية ببنى سويف

ناقش الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية، في مجال الحملات التفتيشية التي نفذتها أجهزة المديرية "في الفترة من 4 إلى 16 أكتوبر الجاري"، بالتعاون مع الجهات المعنية من مباحث التموين والطب البيطري ومفتشي الأغذية بمديرية الصحة، وذلك في إطار خطة المحافظة لتحقيق الانضباط في الأسواق، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.

تضمن التقرير الذي أعده وكيل الوزارة المهندس وصفي عبد الله، الإشارة إلى أن الحملات المنفذة خلال تلك الفترة، أسفرت عن تحرير 92 مخالفة تموينية بالمخابز البلدية، وذلك بواقع 20 محضرا لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، و13 محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن، و14 محضرا لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، و16 محضرا لتدني مستوى نظافة أدوات العجين، و7 محاضر للتصرف في 22 جوال دقيق مدعم، و17 محضرا لعدم صرف بون للمواطنين، و2 محضرا لعدم الاحتفاظ بميزان حساس، و3 محاضر لعدم الاحتفاظ بسجل الزيارات، ومخالفة توقف عن ممارسة النشاط، ومخالفة لضبط ماكينة صرف الخبز خارج المخبز، فيما تم تحويل نوع الوقود بالمخابز من السولار إلى الغاز الطبيعي لعدد 4 مخابز، ليصبح إجمالي عدد المخابز البلدية التي تعمل بالغاز إلى 264 مخبزاً تماشياً مع المبادرة الرئاسية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي بدلاً من السولار.

فيما تم المرور على البدالين التموينيين للتأكد من صرف المقررات التموينية بالأسعار والكميات المقررة، حيث تم صرف المقررات التموينية للبدالين بنسبة 75 % من الكميات المربوطة على التجار من قبل الشركة المصرية لتجارة الجملة، في حين تم تحرير 4مخالفات لعدم الإعلان عن أسعار المواد التموينية،و3 مخالفات لبدالين تموينيين للغلق وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد في مواعيد العمل، و 5 مخالفات عدم حمل شهادة صحية صادرة من مديرية الصحة بخلوه من الأمراض المعدية

كما أسفرت الحملات اليومية التي تقوم بها المديرية وأجهزتها الرقابية وإدارتها الفرعية لمراقبة الأسواق عن تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار في الأنشطة المختلفة، و12 محضراً لجزارين وتجار لعدم حمل شهادات صحية،و4محاضر لجزارين لعرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية ،وضبط 80 كجم لحوم غير مدموغة بالأختام الرسمية،و3 محاضر ضد أحد الجزارين لعدم قيامه بتغطية اللحوم المعروضة للبيع بالشاش الأبيض، و8 محاضر لتجار تموينيين لقيامهم بتجميع مواد تموينية مدعمة بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء والتربح منها ،حيث تم ضبط 1572 عبوة زيت و1000 عبوة سكر تمويني، بينما تم تحرير 2 محضر لتجار لقيامهم بتجميع دقيق بلدي مدعم بلغت 41 جوال دقيق بلدي مدعم ، بالإضافة إلى تحرير محضر ضد تاجر لعدم قيامه بإصدار فوتير بيع قانونية.

وفي مجال الرقابة على المواد البترولية والمستودعات يتم المرور بصفة دورية على جميع المحطات للتأكد من توافر كافة المنتجات والمواد البترولية والتزام المسؤولين بالمحطات، علاوة على المرور على مصانع تعبئة البوتاجاز للتأكد من توافر الغاز الصب والالتزام بالأوزان المقررة، فيما تم تشغيل محطة لتموين السيارات بالغاز الطبيعي ليصبح إجمالي عدد المحطات بالمحافظة 16 محطة وجاري المتابعة مع الشركات والأجهزة المعنية لاستكمال أعمال إدخال خدمة تموين السيارات بالغاز الطبيعي بباقى المحطات.

وقد تم تحرير محضر ضد محطات تعبئة البوتاجاز لقيامها بتجميع عدد 83.4 طن غاز بوتاجاز بغرض إعادة بيعها في السوق السوداء والتربح منها ، علاوة على تحرير 3 محاضر لمحطات وقود لممارسة نشاط تداول المواد البترولية بدون الحصول على ترخيص من الهيئة العامة المصرية للبترول ، وقد بلغ إجمالي المضبوطات 8000 لتر بنزين و9800 لتر سولار،بجانب تحرير 10 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم ممارستها النشاط للإغلاق أثناء مواعيد العمل ، و5 محاضر لمستودعات بوتاجاز لعدم قيامهم بالإعلان عن أسعار استبدال أسطوانات وعدم الإعلان عن المدير المسؤول والعاملين بالمستودع.

وفي ملف مواجهة الغش التجاري تم سحب6 عينات لمواد غذائية وغير غذائية من الأسواق وإرسالها إلى المعامل المختصة لإصدار التقرير اللازم عن مطابقتها للمواصفات القياسية وصلاحيتها للاستخدام، بالإضافة إلى تحرير محضر لصاحب إحدى ثلاجات حفظ المواد الغذائية لحيازة سلع منتهية الصلاحية وتم ضبط 30 كجم كبدة مجمدة، ومحضر ضد مركز تعبئة مواد تموينية وضبط 5 طن سكر مجهول و1500 عبوة سكر ناقصة الوزن ، و3 محاضر ضد بقالين تموينيين لقيامهم بحيازة وبيع سكر تمويني ناقص الوزن وتم التحفظ على 4920 عبوة سكر تمويني،وتم تحرير المحاضر اللازمة وإحالتها لجهات التحقيق المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

كما تم تحرير 6 محاضر متنوعة ضد تجار لقيامهم بحيازة وبيع سلع ومواد غذائية وأسمدة مجهولة المصدر دون تقديم فواتير أو الإفراج الجمركي الدال على مصدر تلك السلع، حيث تم ضبط 3 طن زيوت طعام مجهولة المصدر، 2400كجم لحوم مجمدة ، و3 طن أعلاف و5 أطنان أسمدة زراعية و200 لتر زيوت سيارات، بخلاف محضر لصاحب إحدى الصيدليات لحيازة وبيع أدوية مهربة وغير مسجلة ومجهولة المصدر، حيث تم ضبط 1300 قرص أدوية والتحفظ عليها، وذلك بالتنسيق مع تفتيش الصيدلة بمديرية الصحة.

فيما تم الانتهاء من إجراء المعاينة المبدئية لعدد 31 متقدم لمشروع جمعيتي "مبادرة حياة كريمة" بمركزي ببا وناصر بالمرحلة الرابعة (أ) و(ب)، وكذلك المتقدمين خارج المبادرة بدائرة المحافظة،حيث يجرى حالياً متابعة المتقدمين لسرعة الانتهاء من الإجراءات وعمل المعاينات النهائية ، بجانب الاستمرار في تلقي مستندات المقبولين بالمرحلة الرابعة "ج" خارج نطاق المبادرة، والبالغ عددهم 32 متقدماً وجار استقبال باقى الطلبات.

من ناحيته، وجه المحافظ "د.محمد هاني غنيم" مسؤولي قطاع التموين باستمرار جهود ضبط الأسواق ومواجهة كافة صور الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار ومحاولات احتكار السلع الأساسية بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة للمواطنين، على أن تشمل تلك الحملات المخابز ومستودعات البوتاجاز ومحطات الوقود، وبمشاركة كافة الجهات المعنية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية رادعة وفقا للقانون.