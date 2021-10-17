اليوم السابع
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بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالمولد النبوى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:05 م
بطريرك الأقباط الكاثوليك يهنئ الرئيس السيسى والشعب المصرى بالمولد النبوى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب ـ محمد الأحمدى

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هنأ الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر الرئيس السيسى والشعب المصرى وقيادات الدولة بمناسبة المولد النبوى الشريف. 
 
وجاء فى نص تهنئته.
 
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، نهنئ فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وكافة قيادات الدولة، والشعب المصري، بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، ونصلي إلى الله القدير أن تكون هذه المناسبة ملؤها الخير والسلام لكل شعبنا العظيم. حفظ الله مصر وشعبها الحبيب". 
 
 

الكنيسه الكاثوليكية

الانبا ابراهيم اسحاق

بطريرك الاقباط الكاثوليك

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