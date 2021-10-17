بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى والد الأنبا بطرس فهيم أسقف المنيا الشرفى

كتب: محمد الأحمدى

نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والد الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفى لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.

وجاء فى بيان النعى الأتى:

"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة والد صاحب النّيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح نيافة الأنبا بطرس والعائلة الصبر والرجاء".