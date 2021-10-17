اليوم السابع
Ads
الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:04 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى والد الأنبا بطرس فهيم أسقف المنيا الشرفى

الأحد، 17 أكتوبر 2021 11:38 ص
بطريرك الأقباط الكاثوليك ينعى والد الأنبا بطرس فهيم أسقف المنيا الشرفى البطريرك إبراهيم إسحاق بطريرك الأقباط الكاثوليك
كتب: محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نعى الأنبا إبراهيم إسحاق بطريرك الإسكندرية للأقباط الكاثوليك ورئيس مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر والد الأنبا بطرس فهيم المطران الشرفى لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك.
 
وجاء فى بيان النعى الأتى: 
 
"باسم مجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك بمصر، وكل المؤسسات والهيئات الكاثوليكية، وبالأصالة عن نفسي، ننعي وفاة والد صاحب النّيافة الأنبا بطرس فهيم، المطران الشرفي لإيبارشية المنيا للأقباط الكاثوليك، والذي انتقل إلى السماء على رجاء القيامة، ونصلي إلى الله القدير أن يقبل روحه الطاهرة في الفردوس السماوي، وأن يمنح نيافة الأنبا بطرس والعائلة الصبر والرجاء". 
 
A8EB61CA-C060-449F-A21C-F7683862652F
 

الكنيسه الكاثوليكية

بطريرك الاقباط الكاثوليك

الانبا ابراهيم اسحاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الكنيسة الكاثوليكية تهنئ الرئيس السيسي بنصر أكتوبر: نصلى لتكون مناسبة خير وسلام

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 03:03 م

الصحف العالمية: توقف فيس بوك يبرز الحجم الهائل لقوة موقع التواصل الاجتماعى.. 330 ألف طفل ضحايا اعتداء جنسى بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية خلال 70 عاما..بابا الفاتيكان يطالب بوقف إعدام أمريكى يعانى من إعاقة ذهنية

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 02:10 م

إندبندنت: 330 ألف طفل ضحايا للاعتداء الجنسى بالكنيسة الكاثوليكية الفرنسية خلال 70 عاما

الثلاثاء، 05 أكتوبر 2021 01:11 م

محافظ الشرقية ينعى راعي الكنيسة الكاثوليكية: فقدنا قيمة دينية ووطنية

السبت، 02 أكتوبر 2021 09:56 م

كنيسة السيدة مريم العذراء بالسلام توفر التصوير "فوتوسيشن" داخلها لأول مرة بحضور أب الإكليل.. الكنيسة الكاثوليكية: لا يصح فوتوسيشن بمكان القداس.. والقمص موسى: يجب أن تتوافق الأنشطة الرعوية مع الكتاب المقدس

الأربعاء، 29 سبتمبر 2021 05:00 ص

الكنيسة الكاثوليكية تفتح باب الانضمام للمبدعين فى الكتابة والإخراج.. اعرف التفاصيل

الإثنين، 27 سبتمبر 2021 10:16 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة