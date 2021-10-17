المشدد 10 سنوات لعاطل بتهمة ترويج الحشيش بمنطقة عين شمس

كتب عبد الله محمود

قضت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية، بالسجن المشدد 10 سنوات لعاطل، وذلك بتهمة حيازة مواد مخدرة، لترويجها وتوزيعها على عملائه، بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة.

البداية كانت بورود معلومات إلى ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، تفيد بقيام عاطل باتخاذ دائرة القسم مكانا له لمزاولة نشاط إجرامى فى ترويج المخدرات، وبتكثيف التحريات وبإعداد الأكمنة اللازمة، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة عين شمس، وبصحبتهم قوة أمنية من ضبط المتهم، حيث عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الحشيش ومبلغ، وهاتف محمول، وسلاح نارى بقصد الدفاع.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة، التى أمرت بإحالته إلى محكمة الجنايات عقب انتهاء التحقيقات معه، والتى قضت عليه بالسجن المشدد 10 سنوات.