الشيخ إسماعيل الراوى: تكريمى من الرئيس باحتفالية المولد النبوى وسام على صدرى

كتب ـ على عبد الرحمن

وجه الشيخ إسماعيل الراوي، وكيل وزارة الأوقاف بجنوب سيناء، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على رعايته الدائمة للأئمة والعلماء، مؤكدا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين يعملون بجد وأن الأئمة يقفون جنبا إلى جنب الدولة فى معركة الوعي.

وأضاف الراوى عقب تكريمه من الرئيس عبد الفتاح السيسى فى احتفالية وزارة الأوقاف، اليوم بذكرى المولد النبوى الشريف، أن تكريم العلماء، يعد اهتماما وتقديرا واحتراما من الرئيس والدولة للعلم والعلماء، موجها الشكر للرئيس السيسي على رعاية الدائمة لعلماء الدين: "هذا التكريم وسام على صدري وخير مكافأة لي".

وفى سياق متصل، هنأ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المكرمين من داخل مصر وخارجها الذين شرفوا بتكريم الرئيس عبد الفتاح السيسي وهم:"الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي - أستاذ أصول الفقه المتفرع بكلية الشريعة والقانون بطنطا، الشيخ جابر طايع يوسف سلطان - رئيس القطاع الديني السابق، والشيخ خالد عبد المحسن حسيني الجندي - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف، والشيخ إسماعيل محمد السيد نجدي - مدير مديرية أوقاف جنوب سيناء، والمهندسة نهاد محمد سامي رضوان حتاتة - رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب الوزير السابق، والشيخ أحمد عصام الدين فرحات الموجي - إمام وخطيب ومدرس بوزارة الأوقاف".

ومن خارج مصر: "الشيخ نصر الدين مفرح - وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان، الدكتور عبد الله برج - رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان.