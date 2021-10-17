اليوم السابع
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الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:48 م
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الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:00 م
الأمن العام يضبط 66 قطعة سلاح وينفذ 51 ألف حكم قضائى خلال 24 ساعة حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (66) قطعة سلاح نارى، و(143) قضية مخدرات، وتنفيذ (51716) حكما قضائيا متنوعا.

 

ووجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسيوط بتوجيه حملة أمنية مدعومةً بمجموعات من قطاع الأمن المركزى استهدفت دائرة مركز شرطة أسيوط بمحافظة أسيوط..أسفرت جهودها عن ضبط عدد (23) قطعة سلاح نارى، عبارة عن ( 13 بندقية آلية- 6 بنادق خرطوش- طبنجة- 3 فرد محلى- عدد من الطلقات النارية) بحوزة (عدد 23 متهم)، وضبط عدد (3) قضايا إتجار فى المواد المخدرة.. ضبط خلالها (كميات متنوعة من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة) بإجمالى (عدد 4 متهمين) وتنفيذ عدد (5) أحكام جنائية.

 

 


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