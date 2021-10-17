اليوم السابع
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إصابة سائقين خلال مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب في العبور

الأحد، 17 أكتوبر 2021 02:34 م
إصابة سائقين خلال مشاجرة بينهما على أولوية تحميل الركاب في العبور مشاجرة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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أصيب سائقان بمنطقة حي الشباب بدائرة قسم شرطة العبور بمحافظة القليوبية، إثر نشوب مشادة بينهما بسبب الخلاف على أولوية تحميل الركاب، تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الآخر بالضرب، جرى ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة العبور، يفيد حدوث مشاجرة بين طرفين، ووجود مصابين بناحية حي الشباب دائرة القسم.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين حدوث مشاجرة بين طرف أول "أحمد خ ع"، 27 سنة، سائق، ومقيم دائرة القسم، مصاب بجرح طعنى شبه نافذ بالجانب الأيمن وجرح قطعي باليد اليمنى، وجرى نقله للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وطرف ثان "رمضان م م"، 25 سنة، ومقيم دائرة القسم مصاب بجرح قطعي بالجانب الأيسر من الوجه وجرح بفروة الرأس والصدر، ونقل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين لخلاف على أولوية تحميل الركاب بموقف سيارات حي الشباب، تطورت لمشاجرة تعدى خلالها كل منهما على الأخر بالضرب، وأحدث الثاني إصابه الأول بسلاح أبيض "مطواة"، وبمواجهة الثاني أقر بارتكاب الواقعة على النحو المبين وتخلصه من السلاح الأبيض المستخدم بالواقعه، واتهم الأول بإحداث إصابته، جرى ضبط طرفى المشاجرة وتحرر محضر بالواقعة، وعرضهما على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالهم.


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العبور

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حى الشباب

مدينة العبور

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