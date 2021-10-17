اليوم السابع
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أهم المعلومات حول حريق مصنع بالإسماعيلية "فيديو"

الأحد، 17 أكتوبر 2021 12:03 ص
أهم المعلومات حول حريق مصنع بالإسماعيلية "فيديو" حريق مصنع بالإسماعيلية
الإسماعيلية السيد فلاح

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نجحت قوات الحماية المدنية بالإسماعيلية، من السيطرة على حريق ضخم بمصنع بويات وكيماويات، وآخر للملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة الإسماعيلية، بطريق "الإسماعيلية - القاهرة".

يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن الحريق:

- استمر اشتعال النيران فيه أكثر من ثلاث ساعات 

- أصيب 3 من رجال المطافى باختناق وتم نقلهم إلى مجمع الإسماعيلية الطبى.

- دفعت قوات الحماية المدنية بـ 23 سيارة إطفاء من بينهم 10 سيارات إطفاء من الإسماعيلية، و4 من محور قناة السويس، وسيارة من الشرقية و3 من بورسعيد، و3 سيارات من بورسعيد، وسيارتين من قناة السويس

- تم الدفع بـ 7 سيارات إسعاف من 5 سيارات من مرفق إسعاف الإسماعيلية وسيارتين من قناة السويس، و5 سيارات فنطاس مياه من شركة المياه، و5 لودر، وتبلغ مساحة الموقع قرابة 5 آلاف متر.


حريق مصنع بالاسماعيلية

حريق الاسماعيلية

حريق

الاسماعيلية

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