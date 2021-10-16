اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 06:37 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

6 حالات تُسقط الحضانة عن الأم أبرزها الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات

السبت، 16 أكتوبر 2021 04:30 ص
6 حالات تُسقط الحضانة عن الأم أبرزها الامتناع عن تنفيذ حكم الرؤية 3 مرات محكمة الأسرة - أرشيفية
كتب أخمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

يتساءل البعض من المواطنين عن حالات إسقاط الحضانة عن الأم وفقاً للقانون، و"اليوم السابع" يوضح فى النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.

ويقول المحامى خالد محمد إن حالات إسقاط الحضانة عن الأم تتلخص في:
 
1. اتهام الحاضنة بحكم قضائي نهائي في قضية تمس الشرف.
 
2. زواج الأم برجل حتى وإن لم يدخل بها.
 
3. امتناع الحاضنة عن تنفيذ حكم رؤية الصغير ثلاث مرات متتالية.
 
4. أن تهمل الأم تربية الطفل وأن تكون غير أمينة عليه.
 
5. أن تكون مريضة بمرض عضوى أو نفسي يمنعها من تربية الطفل.
 
6. بلوغ الطفل السن القانونية وهى 15 سنة وهنا يخير أمام القاضي بين والده ووالدته.

سقوط الحضانه

اسقاط الحضانه عن الام

القانون المصرى

محكمه الاسره

اخبار الحوادث

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة