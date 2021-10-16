الرئيسية حوادث وفاة سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله في محكمة شمال القاهرة السبت، 16 أكتوبر 2021 09:12 م محكمة شمال القاهرة كتب عبد الله محمود مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء توفي اليوم السبت، سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله، بمحكمة شمال القاهرة الكلية بالعباسية. وقالت مصادر، أن المتوفي هو أمير عبد القادر ويعمل سكرتير الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، وخلال جلسة اليوم شعر بارهاق شديد وتوفي علي الفور. وفاه سكرتير جلسه محكمه شمال القاهره الحوادث مشاركة اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء لا توجد تعليقات على الخبر اضف تعليق تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة ارسال بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
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