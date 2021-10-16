وفاة سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله في محكمة شمال القاهرة

كتب عبد الله محمود

توفي اليوم السبت، سكرتير جلسة أثناء تأدية عمله، بمحكمة شمال القاهرة الكلية بالعباسية.

وقالت مصادر، أن المتوفي هو أمير عبد القادر ويعمل سكرتير الإدارة المدنية بمحكمة شمال القاهرة، وخلال جلسة اليوم شعر بارهاق شديد وتوفي علي الفور.