اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 07:04 م
أكرم القصاص
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وزير الخارجية اليوناني: الوجود الأمريكي بجنوب شرق البحر المتوسط لا يزال ضروريا

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:05 ص
وزير الخارجية اليوناني: الوجود الأمريكي بجنوب شرق البحر المتوسط لا يزال ضروريا قطعة بحرية أمريكية
)أ.ش.أ)

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قال وزير خارجية اليونان نيكوس ديندياس، اليوم السبت، إن بلاده تعتبر أن الوجود الأمريكي لا يزال ضروريًا في جنوب شرق البحر الأبيض المتوسط، نظرًا لوجود اليونان في منطقة غير مستقرة.

 

وقال ديندياس - وفقا لما أوردته صحيفة (كاثمريني) اليونانية عبر موقعها الإلكتروني - إن "التزام الولايات المتحدة وحكومة الرئيس الأمريكي جو بايدن باستقرار وازدهار اليونان والبلقان وجنوب شرق أوروبا وشرق البحر المتوسط ​​يظهر من خلال توقيع اتفاقية الدفاع المجددة بين اليونان والولايات المتحدة".

وشدد على أن الاتفاقية تتضمن "وجودًا أمريكيًا قويًا في البر الرئيس لليونان وخاصة في تراقيا شمال شرق اليونان كما أنها تقع بالقرب من حدودنا مع تركيا على بعد بضعة كيلومترات فقط".

 

 


اليونان

أثينا

الولايات المتحدة

واشنطن

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