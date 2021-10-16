وزير الأوقاف يستقبل نظيره السودانى ورئيس "الأعلى للشئون الإسلامية" بجنوب السودان

كتب على عبد الرحمن

استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أمس الجمعة، كلا من نظيره السوداني الشيخ نصر الدين مفرح وزير الشئون الدينية والأوقاف بدولة السودان الشقيق، والشيخ عبد الله برك رئيس المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بدولة جنوب السودان.



وذكر بيان للوزارة منذ قليل أن اللقاء جاء لبحث أوجه التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف المصرية ونظيرتها السودانية والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجنوب السودان، لافتة إلى أنه من المقرر أن يعقد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة اجتماعا بالضيفين، اليوم السبت، للتنسيق بشأن بعض الفعاليات المشتركة في مجالي الدعوة والتدريب، حيث يجري الترتيب لاستضافة دورة تدريبية مشتركة لنخبة متميزة من الأئمة من الدول الثلاث: مصر والسودان وجنوب السودان بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات وإعداد المدربين في فبراير المقبل.







