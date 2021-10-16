معهد علوم البحار: الكائن الغريب بالبحر الأحمر ربما يكون من الجلد شوكيات.. صور

البحر الأحمر - عماد عرفة

قال الدكتور محمود دار مدير عام معهد علوم البحار في محافظة البحر الأحمر، أن الكائن البحري الذي تحدث عنه غواصون ألمان ونشرو صور وفيديو له، ربما يكون من كائنات الجلد شوكيات المنتشرة في أعماق البحر الأحمر.

وأضاف مدير معهد علوم البحار بالبحر الأحمر، أنه من الوارد رؤيتهم للكائن الغريب البحري، لأن الحياة البحرية بنسبة 80 % غير معروفة، وهناك 95% من كائنات الأعماق لا يعلم عنها أحد شيئا، مضيفا أنه ربما أحد الكائنات البحرية صعدت من الأعماق، لسبب ما إلى مناطق قريبة من سطح البحر، وشاهدوها اثناء الغوص لانه لا يمكن الغوص في البحر الاحمر اكثر من 40 مترا وهذا من النادر لان كل 10 أمتار يزداد الضغط، ولا توجد غواصات لاكتشاف القاع.

وتابع : الجلد شوكيات يعيش 80 % منها في المناطق العميقة وأغلبها ليس لها مصادر للرؤية، لأنها تعيش في مناطق لا تصل اليها اشعة الشمس وربما يكون ما ظهر في الصورة والذي في مقدمة الكائن هو مصدر حسي للكائن الحي، وأن من الجلد شوكيات قنافد البحر وخيار البحر ونجم البحر وهناك انواع اخرى.

وكان قد شهد مجموعة من الغواصين كائنًا حيًّا وصفوه بالغريب في أعماق مياه البحر الأحمر، مؤكدين أنه بلا عينين ولا فم ولا أذنين، ويشبه الأنبوب المطاطي الطويل، وله نهاية مدببة أيضًا، وهو ما أثار حيرتهم.

وقال الغواص الألماني "Lukas Ostertag" إنه كان ضمن الفريق الذي شاهد الكائن البحري، موضحًا أن "ما رأيناه شيئًا آخر تماما، وليس من الخيال، بل عاينته مع زملائي أثناء الغوص في المنطقة، وبدا الأمر وكأنه شيء لم نرى مثله من قبل، وكان غريبا جدا، ويتحرك من تلقاء نفسه ولم يعرف أحد منا ما نوعه".

وتابع الغواص الألماني: "اعتقدت وزملائي أنه قد يكون نوعًا من الزوائد اللحمية، وهي كائنات حية رقيقة الجسم مرتبطة بشقائق النعمان البحرية وقنديل البحر. بينما خمن آخرون أنها دودة أو نوع من النباتات، بينما اعتقد شخص آخر أنها قد تكون قنديل البحر.





