مطارا الغردقة ومرسى علم الدوليين يستقبلان 140 رحلة طيران دولية وداخلية اليوم

وكشفت مصادر من مطار الغردقة الدولي، أن المطار يستقبل اليوم 117 رحلة طيران دولية وداخلية أغلبها قادمة من المطارات الأوروبية والعالمية ونقل سياح من جنسيات روسية وأوكرانية وبيلا روسية وألمانية وانجليزية وغيرها من الجنسيات الأخرى.

وأضافت المصادر أن الجهات المختصة داخل مطار الغردقة الدولي بالتنسيق مع رجال الحجر الصحي تقوم بعملية تطبيق الاجراءات الاحترازية علي الوافدين الي الغردقة بداية من النزول الي ارض المخبط وصولا الي الفنادق المختلفة حيث يتم مرورو الوفود علي الكاميرا الحرارية والتاكيد علي التباعد الاجتماعي .

وفي مطار مرسي علم الدولي يستقبل المطار اليوم 23 رحلة طيران ضمن 75 رحلات دولية وداخلية ستصل خلال الاسبوع بينهم 10 رحلات قادمة من الرحلات الاوربية وعدد الرحلات الدولية 68 رحلة والداخلية 7 رحلات من المطارات المصرية المختلفة .

وأكدت مصادر من مطار مرسى علم الدولى أنه من المقرر أن يستقبل المطار خلال ساعات اليوم 23 رحلة طيران ضمن 75 رحلة طيران يستقبلها خلال الاسبوع الجاري بزيادة فى معدل الوصول عن معدلات الأسبوع الماضي .

وكشف المصدر أنه من المقرر أن تصل إلى المطار خلال الأسبوع الجاري 8 رحلات من المانيا، و20 رحلة من التشيك و17 رحلة من بولندا و12 رحلة من اوكرانيا، ورحلة من سويسرا ورحلة من المجر ورحلتين من بيلا روسيا ورحلة من فرنسا واخرى لتوانيا و7 رحلات داخلية وخطوط بترولية.