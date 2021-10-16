مصرع شخصين وإصابة 5 آخرين فى انقلاب سيارة داخل ترعة بالدقهلية

الدقهلية شريف الديب

لقي شخصين مصرعهما وأصيب 5 آخرين فى حادث سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة على طريق ميت غمر بمحافظة الدقهلية.

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ من مستشفي ميت غمر العام إلى مأمور مركز ميت غمر بوصول 7 أشخاص مصابين جراء حادث طريق.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث المركز إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين سقوط سيارة ملاكي داخل ترعة أمام قاعة أفراح على الطريق، وتبين سقوط 7 أشخاص وتم استخراجهم ونقلهم إلى المستشفي، حيث لقي اثنين مصرعهم وجاري تقديم الإسعافات إلى 5 آخرين، وجاري تحرير محضرًا بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.