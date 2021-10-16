غلق 20 منشأة طبية وإنذار 53 أخرى لمخالفتها اللوائح والقوانين فى المنوفية

أكد الدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بمحافظة المنوفية، عن قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية بشن حملة تفتيشية مكبرة للمرور على المستشفيات والمراكز الطبية للتأكد من انتظام سير العمل داخل المنشآت الطبية، واتباع سياسة مكافحة العدوى والالتزام بكافة الشروط والمواصفات الطبية المقررة.

جاء ذلك في ضوء توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية باستمرار تكثيف شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الطبية بنطاق المحافظة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

وأشارت مدير إدارة العلاج الحر بالمديرية، إلى أن الحملة أسفرت عن المرور على (184) منشأة طبية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وتم غلق (20) منشأة طبية مخالفة للاشتراطات، كما أنه جارى استصدار قرار غلق لـ ( 40) منشأة أخرى، وإنذار(53) منشأة، كما تبين خلال الحملة مطابقة (71) منشأة للاشتراطات، مؤكدة على أنه تم التشديد على أصحاب المنشآت الطبية الخاصة بضرورة الالتزام بالمعايير المتعارف عليها والخاصة بالجودة ومكافحة العدوى حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.

وفى سياق متصل واستمرارا لتنفيذ توجيهات محافظ المنوفية بتشديد الرقابة على الأسواق والمحلات العامة وأماكن تداول السلع الغذائية بنطاق المحافظة لإحكام الرقابة على الأسواق وضبط السلع الفاسدة ومنتهية الصلاحية، قام فريق من إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية برئاسة مدير إدارة مراقبة الأغذية وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالمرور على عدد من المنشآت بنطاق مركز ومدينة قويسنا، وأسفرت الحملة عن تحرير (3) محاضر للمخالفة للقرار رقم 97 لسنة 67 وكذا تحرير (5) محاضر للمخالفة للقرار رقم 96 لسنة 67، فضلا عن سحب (23) عينة وإرسالها إلى المعمل المشترك للتأكد من مدى صلاحيتها، بالإضافة إلى إعدام ما يقرب من 500 كجم مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.