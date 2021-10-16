على طريقة الجخ.. شاب منياوى يبدع فى كتابة وإلقاء الشعر

المنيا - حسن عبد الغفار

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا مع شاب من مدينة المنيا، حباه الله بملكة كتابة وإلقاء الشعر على طريقة الشعراء الكبار، ويحاول إثبات وجوده بين الكلمات من خلال مشاركة عازف الجيتار حتى يصل شعره للناس.

وقال أحمد محمد فرحانى الذى يبلغ من العمر 20عاما: بدأت كتابة الشعر منذ 7 سنوات، ومتأثر بالشاعر فارس قطرية وهو أحد الشعراء العاميين، ولقد قرأت الكثير من الكتب لعدد كبير من الشعراء خاصة فى العامية .

أاضاف أن كتابة الشعر باللغة العامية مفضلة عند الكثير من الشعراء وذلك لأنها لغة سهلة وبسيطة وتصل إلى جميع الطبقات الثقافية ولدينا فى مصر الكثير من شعراء العامية اللذين حققوا نجاحات كبيرة جدا ومن بينهم احمد فؤاد نجم والخال عبد الرحمن الابنودى وهشام الجخ وغيرهم من شعراء العامية الذين استطاعوا أن يعتلوا القمة فى الكتابة و الإلقاء .

وذكر: أحلم أن تصل كلماتى لكل الناس ونحاول جاهدين أن يكون لنا حضور فى الملتقيات الشعرية لعرض موهبتنا على الجمهور لأن الطريق ليس سهلا ولكن بالجهد والإخلاص نتمنى الوصول.