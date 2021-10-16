عاطلان يكشفان كواليس سقوطهما بـ 1.5 كيلو هيروين وسلاح وذخيرة فى المنيرة

كتب بهجت أبو ضيف

اعترف عاطلان تم ضبطهما، لاتهامهما بحيازة كيلو ونصف من مخدر الهيروين، وبندقية خرطوش وذخيرة بدون ترخيص، بحيازتهما المخدر لترويجه بين عملائهما، وأشارا إلى أنهما سابق اتهامهما في عدة قضايا مخدرات، وقررا ترك محل سكنهما، ونقل نشاطهما الإجرامي في ترويج المواد المخدرة إلى منطقة المنيرة الغربية، فاستأجرا شقة سكنية، وحولاها إلى مخزن للمواد المخدرة.

أضافا أنهما حصلا على المضبوطات من عاطل كشفا عن هويته لرجال المباحث، كما اعترفا بحيازتهما السلاح الناري والذخيرة للدفاع عن نشاطهما الإجرامي خلال ترويج المواد المخدرة.

وقال المتهمان أنهما يستخدمان سيارة ملاكي ماركة بيجو في التنقل بين عملائهما، ونقل المواد المخدرة، لتوصيلها لزبائنهما، بعد التواصل معهم هاتفيا، وتحديد أماكن لقائهم، وتخزين جزء من المواد المخدرة بحقيبة السيارة.

ووجه ضباط قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، واحدة من أكبر الضربات الأمنية لتجار المواد المخدرة، حيث تمكنوا من إحباط مخطط عاطلين، لترويج كيلو ونصف من مخدر الهيروين، على عملائهما، وضبط بحوزتهما بندقية خرطوش وذخيرة بدون ترخيص، واعترف المتهمان بحيازتهما المضبوطات تمهيدا لترويجها بين عملائهما، فتم إحالتهما إلى النيابة المختصة للتحقيق.

كشفت تحريات الرائد حسام العباسي رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية، بمديرية أمن الجيزة، تورط عاطلين في الاتجار بالمواد المخدرة، متخذين من شقة مستأجرة وكرا لتخزين كمية كبيرة من مخدر الهيروين، استعدادا لترويجه بين عملائهما.

عقب الحصول على إذن من النيابة العامة، توجهت قوة أمنية، أشرف عليها الرائد حسام العباسي رئيس مباحث المنيرة الغربية، والرائدان إبراهيم حامد، ومحمد تاج، وتم اقتحام الشقة الخاصة بالمتهمين وضبطهما، وبحوزتهما كيلو ونصف من مخدر الهيروين خام، وجزء معد للبيع، وميزان حساس، وهواتف محمولة.

كما ضبط رجال المباحث بحوزة المتهمين بندقية خرطوش، و45 طلقة، بالإضافة إلى سيارة ملاكي، وبمواجهة المتهمين أمام العميد هاني شعراوي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، اعترفا بحيازة المخدر للاتجار به، وترويجه بين عملائهما، والسلاح الناري لاستخدامه في الدفاع خلال ترويج المواد المخدرة، فحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء مدحت فارس مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، ونائبه اللواء عاصم أبو الخير، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.