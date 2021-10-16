اليوم السابع
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السبت، 16 أكتوبر 2021 12:55 م
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ضبط 23 مخبزا لإنتاجه "رغيف" مخالف للمواصفات.. وتهريب 87 شيكارة دقيق بالبحيرة

السبت، 16 أكتوبر 2021 12:11 م
ضبط 23 مخبزا لإنتاجه "رغيف" مخالف للمواصفات.. وتهريب 87 شيكارة دقيق بالبحيرة ضبط مخابز - أرشيفية
البحيرة - ناصر جودة

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شنت مديرية التموين بالبحيرة، حملات مكثفة على الأسواق والمخابز لمواجهة بيع السلع الغذائية المدعمة، أسفرت تلك الحملات بمراكز دمنهور وايتاى البارود وكفر الدوار عن ضبط 23 مخبزا لإنتاجه خبزا مخالفا للمواصفات وتهريب 87 شيكارة دقيق مدعم لبيعه فى السوق السوداء لتحقيق مكاسب غير مشروعة.

أشرف على تلك الحملات المحاسب مجدى الخضر وكيل وزارة التموين والعميد وجدى الصيرفى مدير مباحث التموين وسمير البلكيمى مدير ادارة التجارة الداخلية.
 
 من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والأسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية وإنتاجهم خبز مطابق للمواصفات والأوزان، مشددا على وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .
 
 
 
 
 

حملات تموينية

مخابز البحيرة

ايتاى البارود

كفر الدوار

دمنهور

تموين البحيرة

دقيق مدعم

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