ضبط كميات من الدقيق المدعم والأسمدة قبل بيعهما فى السوق السوداء ببنى سويف

بنى سويف - هانى فتحى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة إهناسيا غرب بنى سويف، برئاسة المحاسب نشأت معبد بالتنسيق مع إدارة تموين ومكتب مراقبة الصحة عدة حملات تموينية مكثفة تم خلالها ضبط سيارة محملة بعدد 21 شيكارة دقيق بلدى مدعم زنة 50 كجم قبل بيعه بالسوق السوداء، وتم تسليم السيارة لمركز شرطة إهناسيا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وكذلك تم ضبط كمية من الأسمدة المدعمة المحظور بيعها خارج الجمعيات الزراعية، وتم تحرير محضر بالواقعة.

كما تم المرور على المخابز البلدية بدائرة المركز للتأكد من إنتاج خبز بلدى مطابق للمواصفات والأوزان القانونية والأنشطة الأخرى، وتوفير السلع الأساسية للمواطنين والمرور على الجزارين للتأكد من الذبح داخل المجازر الحكومية، وأسفرت نتيجة الحملات عن تحرير 18 محضرا شملت محاضر لإنتاج خبز ناقص الوزن وتقارير أخرى متنوعة لعدم وجود قائمة تشغيل بمواعيد العمل وعدم إعطاء بون للمواطنين وعدم نظافة أداوات العجين وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، وكذلك تم المرور على الأسواق وتحرير محاضر عدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية، فضلاً عن تكثيف الحملات والمرور على كافة الأنشطة بدائرة المركز من بدالين تموين ومستودعات بوتاجاز ومحطات وقود.

من جانبه، شدد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على ضرورة تكثيف الرقابة التموينية على أسواق التصنيع والتداول ومخازن السلع والمواد الغذائية والمحال التجارية لمواجهة جرائم الغش التجارى وضبط الأسواق، والتصدى لكافة صور التعديات على حرم الطريق والأرصفة، والاستمرار فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها وتيسير سبل حلها فى أسرع وقت ممكن.