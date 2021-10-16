صباح الخير يا إسكندرية.. سيولة مرورية على الكورنيش وهدوء بالبحر.. لايف وصور

الاسكندرية - جاكلين منير

قدم تليفزيون اليوم السابع فيديو لايف من محافظة الإسكندرية صباحا، حيث الهدوء وسيولة مرورية واضحة على الكورنيش مع طقس خريفى معتدل مائل للحرارة نهارا وشديد البرودة ليلا.

وشهدت شواطئ الإسكندرية، هدوءا ملحوظا بالتزامن مع بدء العام الدراسى الجديد، حيث شهدت الشواطئ هدوءا وخلوا من المصطافين، وذلك فى ظل أجواء خريفية معتدلة، وهدوء حركة الأمواج، مع التحذير من انخفاض الحرارة ليلا، حيث سجلت الإسكندرية 29 فى العظمى و21 فى الصغرى.

وأعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية عن بشرى سارة بدخول جميع شواطئ الإسكندرية مجاناً تماماً بدون دفع أى رسوم اعتباراً من يوم 10 أكتوبر، وذلك لمواطنى الإسكندرية الراغبين فى الترجل والتريض على رمال الشواطئ.

ويوجد بالإسكندرية نحو 66 شاطئا تمتد من شرق الإسكندرية إلى غربها، وتتفاوت أسعار دخول الشواطئ بالإسكندرية، حيث يتم تخصيص شاطئ مجانى، وهو شاطئ أنطونيو بمنطقة المندرة، على مساحة 230 مترا طوليا، ويتم إدارته بمعرفة حى المنتزه تحت إشراف الإدارة المركزية، وهو شاطئ مجانى بدون تحصل أى رسوم ويحصل المواطن على معدات الشاطئ مع استخدام دورات المياه طوال اليوم مجانا.

أما عن الشواطئ العامة وعددها 7 شواطئ وهى: "ميامى، السرايا، جليم، سيد درويش، المكس، شهر العسل، الهانوفيل"، ويكون سعر الفرد بها 5 جنيهات شاملة كافة الخـدمات من معدات الشاطئ واستخدام دورات المياه، وفى حالة طلب أدوات إضافية تكون بالأسعار: 3 جنيهات شمسية، 2 جنيه ترابيزة، 1 جنيه للكرسى الواحد.

والشواطئ الخدمة لمن يطلبها بسعر 10 جنيهات للفرد وعددها 23 شاطئا، الشواطئ المميزة بـ15 جنيها للفرد وعددها 22 شاطئا والشواطئ السياحية بـ25 جنيها للفرد وعددها 6 شواطئ.



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية



سيولة مرورية على كورنيش اسكندرية