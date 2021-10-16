حلاوة زمان عروسة حصان.. اعرف أسعار الحلوة بالدقهلية الفولية والسمسمية أكثر طلبا.. لايف

ويقول جمال عبد الرحيم، صاحب الشادر إن هناك إقبالا كبيرا هذا العام من قبل المواطنين على شراء حلوي المولد، وأن هناك أنواعا كثيرة مطلوبة من قبل الأهالي، وهي الفولية والسمسمية.

وأشار إلى أن الأسعار هذا العام متوسطة فتبدأ من 40 جنيه إلى 70 ، وأشار إلى وجود علبة مشكلة تجمع كل الانواع تبلغ سعرها 50 جنيه، مضيفا أن حلوي المولود العروسة والحصان موجودين دائما لأن لهم طلب من قبل الأهالي لأولادهم .

وأضاف أن الموسم دائما يبدأ من قبل الليلة الكبيرة بحوالي 15 يوم ، ويستمر إلى يوم الاحتفال بالمولد النبوي الشريف، مؤكدا أن الكمية التى يتم إنتاجها تكون على مقدار هذا الفترة فقط حتى تكون طازجة، ولا يتبقي منها شئ لأن تعد هذا الحلوي مخصوصة لموسم مولد النبي فقط.