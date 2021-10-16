حبس شقيقين 4 أيام لحيازتهما 4 طرب حشيش وكمية من الأفيون والشابو بسوهاج

سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بسوهاج، حبس شقيقين 4 أيام على ذمة التحقيق، لاتهامها بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهما تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة، وضبط بحوزتهما 4 طرب لمخدر الحشيش و3 طرب مجزأة من نفس المخدر، وكمية من الأفيون والشابو.

ترجع الواقعة عقب تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع الأمن العام وإدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن سوهاج وقسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج، من ضبط عاطل وشقيقه كونا تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة، وتم ضبط 4 طرب كاملة لمخدر الحشيش و3 طرب مجزأة من نفس المخدر وكمية من الأفيون والشابو.

جاءت الحملة بإشراف مدير الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، ومدير أمن سوهاج، واللواء مدير إدارة المباحث الجنائية، ومساعد المنطقة الجنوبية لمكافحة المخدرات.

ترجع الواقعة عقب ورود معلومات للإدارة العامة لمكافحة المخدرات "فرع سوهاج" مفادها قيام عاطلين شقيقين بتكوين تشكيلا عصابيا فيما بينهما تخصص في الإتجار بالمواد المخدرة متخذين من دائرة قسم شرطة ثان سوهاج مسرحا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بعرض المعلومات على رئيس منطقة وسط الصعيد، قرر سرعة تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة، والدفع بمأمورية من ضباط إدارة مكافحة المخدرات مدعمة بمجموعات قتالية لضبط المتحرى عنهما.

أسفرت جهود ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات" فرع سوهاج، بالاشتراك مع ضباط قسم مكافحة المخدرات وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج سوهاج، من ضبط عنصرى التشكيل بدائرة القسم وتبين أنهما عاطل السابق إتهامه في 5 قضايا مخدرات - شقيقه 29 سنة عاطل والسابق اتهامه في قضيتى سرقة يقيمان دائرة قسم ثان سوهاج عقب تكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص في الإتجار فـي المواد المخدرة متخذان من دائرة القسم مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات قامت مأمورية من ضباط الإدارة بالإشتراك وضباط قسم مكافحة المخدرات بالمديرية وضباط وحدة مباحث قسم ثان سوهاج إستهدفت مسكن المذكوران حيث تم ضبطهما وبحوزتهما 4 طربه كاملة 3 طربه مجزئين من مادة الحشيش المخدر جميعهم يزنوا حوالي 750 جرام تقريباً وكمية من مخدر الافيون تزن حوالي 150 جرام وكمية من مخدر الشابو تزن حوالي120 جرام 40 قرص تامول المخدر ومبلغ" 7460 "جنيها- و2هاتف محمول وسلاح أبيض "سكين" دراجة بخارية بدون لوحات معدنية.

أفاد المتهمان بما أسفر عنه الضبط، واعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالي من حصيلة البيع والهواتف المحمولة للاتصال بعملائهما والسلاح الأبيض بقصد الدفاع تم تحرير محضرا بالواقعة وتم العرض على النيابة التي تولت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم.