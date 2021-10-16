تعليم بني سويف: 91% من المرسين والإداريين تلقوا لقاح كورونا

بنى سويف - هانى فتحى

أكد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف على متابعة تلقي لقاح التطعيم ضد فيروس كورونا على العاملين بالتعليم، وذلك في إطار توجهات الدولة بتنفيذ خطة تطعيم العاملين في قطاع التعليم حرصا على سلامة وصحة المعلمين وأبنائنا الطلاب.

وأوضح شحاته فى بيان له بأن إجمالي عدد العاملين بالتعليم ببني سويف 48815 معلما وإداريا بمختلف الإدارات التعليمية حيث بلغ عدد متلقي الجرعة الأولى 27261 معلما ومتلقى الجرعتين 16025 معلما والمسجلين لتلقي الجرعات 5186 معلما واداريا .

مشيرا إلى أن نسبة من سجلوا للحصول على لقاح كورونا 99.3 % ونسبة من تلقوا اللقاح 91% وخلال ايام قليلة سيتم الانتهاء من حصول جميع المعلمين على الجرعتين.

وأشاد شحاته بجهود مديرية الشئون الصحية لتوفير الفرق الطبية المتنقلة لتطعيم المعلمين والإداريين، مطالبا بضرورة الاستمرار في اتباع الاجراءات الاحترازية داخل دوواين الإدارات التعليمية والمدارس من طلاب وعاملين من ارتداء الكمامة والتباعد الاجتماعي للحفاظ عليهم من الاصابة.