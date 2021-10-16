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بورسعيد: لن يسمح بدخول "غير الحاصل على لقاح كورونا" مصالح الحكومة أول نوفمبر

السبت، 16 أكتوبر 2021 08:15 م
بورسعيد: لن يسمح بدخول "غير الحاصل على لقاح كورونا" مصالح الحكومة أول نوفمبر محافظ بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

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أعلنت محافظة بورسعيد عن استمرار العمل بمراكز تلقي اللقاح الجديدة يوميا، من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثامنة مساء. 
 
وأكدت محافظة بورسعيد، في بيان لها أن المراكز الجديدة تتواجد في: مركز شباب الحي الإماراتي، مركز شباب الاستاد، المدينة الرياضية، ومكتبة الطفل ببورفؤاد ، مشيرا  إلى أن عملية التطعيم والتسجيل تتم في نفس الوقت تيسيرًا على المواطنين.
 
وتناشد محافظة بورسعيد، المواطنين بسرعة الحصول على لقاح فيروس كورونا من خلال مراكز اللقاح الثابتة والفرق المتنقلة وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر الجاري.
 
وأوضحت المحافظة في بيانها، أنها لن يتم السماح بعد ذلك التاريخ بدخول المواطنين ممن لم يتلقوا لقاح فيروس "كورونا" إلى المصالح الحكومية، وذلك حرصًا على صحتهم وسلامتهم.
 
 
 

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