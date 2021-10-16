الكشف على 680 مواطنا فى قافلة طبية مجانية بقنا ضمن "حياة كريمة"

قنا – صابر سعيد

نظمت إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة والسكان بقنا، قافلة طبية مجانية متعددة التخصصات بقرية الكلاحين التابعة لمركز قفط، وذلك فى إطار مبادرة حياة كريمة، التى دشنها الرئيس عبدالفتاح السيسي، للاهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمات الطبية، وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والاحترازية للحماية من فيروس كورونا .

ومن جانبه، أوضح اللواء أشرف الداودي، محافظ قنا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على 860 مواطنا من أهالى القرية وذلك فى 6 تخصصات طبية بواقع" 246 أمراض باطنة، 230 رمد، 15، طب أطفال، 108 جراحة عامة، 77 تنظيم الأسرة، 49 أمراض النساء والتوليد " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 35 حالة، وعمل سونار لعدد 31 حالة، وتحويل 41 حالة للمستشفيات المركزية لاستكمال العلاج، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتى انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية.

وأضاف الدكتور راجى تاوضروس وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه إلى جانب ما تقدمه القافلة من خدمات طبية تشمل الأشعة والتحاليل بالإضافة إلى صيدلية يتوافر بها جميع الأدوية وتحويل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة لوزارة الصحة، فإن القافلة تقوم أيضا بخدمات التوعية حيث جرى عقد ندوتين لتوعية الأهالى بالصحة الإنجابية وتنظيم الأسرة وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا حضرهما 101 مواطن وسط تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .