اليوم السابع
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القبض على صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية فاسدة بالقاهرة

السبت، 16 أكتوبر 2021 11:00 م
القبض على صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية فاسدة بالقاهرة أرشيفية
كتب - عبد الرحمن سيد

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تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 7٫45 طن "أرز أبيض - مكرونة" بدون مستندات "مجهولين المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصهما الطبيعية "حشرات – سوس" ويشكلا خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحهما للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 


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