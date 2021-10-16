القبض على صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية فاسدة بالقاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، فى القبض على صاحب مخزن بحوزته 7 أطنان سلع غذائية قبل بيعها على المواطنين، وحرر محضر بالواقعة.

ونجحت حملة تموينية فى ضبط 7٫45 طن "أرز أبيض - مكرونة" بدون مستندات "مجهولين المصدر" ويشتبه فى عدم صلاحيتهما للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصهما الطبيعية "حشرات – سوس" ويشكلا خطراً على الصحة العامة ، تمهيداً لطرحهما للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بطرق غير مشروعة ، بحوزة المدير المسئول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.