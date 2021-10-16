التحقيقات: المتهم بتصنيع أقلام دمغ الذهب والفضة بأختام مزورة يقلد ماركات عالمية

كتب سليم على

كشفت تحقيقات النيابة العامة بجنوب القاهرة ، أن الجواهرجي المتهم باستغلال الورشة ملكه فى الجمالية ، فى تصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة ، يقوم بتقليد الماركات العالمية لبيعها بالسوق للمواطنين وتحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وكانت النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات ، لقيامه باستغلال الورشة ملكه الكائنة بمنطقة الجمالية بالقاهرة، والتى يتخذها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامى الخاص بتصنيع أقلام الدمغة لدمغ الذهب والفضة بأختام مزورة، مما يسهل دمغ أى نوع من المعادن ذات القيمة القليلة وختمها بتلك الأختام المزورة وخاصةً الذهب والفضة، وترويجها وبيعها للمواطنين كونها معدنا نفيسا "على خلاف الحقيقة"، مما يتسبب فى الإضرار بالاقتصاد القومى للبلاد.

وطالبت النيابة رجال المباحث بسرعة التحريات حول المتهم للوقوف على نشاطه لاستكمال التحقيقات ، ووجهت له تهمة الغش والتدليس على جمهور المستهلكين بهدف تحقيق أرباح غير مشروعة بالمخالفة لأحكام القانـون.

وضبطت الشرطة داخل الورشة المشار إليها (كمية من أقلام الدمغة المزورة لدمغ الذهب والفضة بأعيرة مغايرة للحقيقة، وكمية من الأدوات والمعدات المستخدمة فى الورشة، وقطع نحاسية تستخدم فى خلطها مع المشغولات الذهبية الحقيقية، وكذلك كمية من المشغولات الذهبية والفضية مدمغة بالأقلام المزورة، ومبالغ مالية عملات محلية وأجنبية، وقطعة من مخدر الحشيش بقصد التعاطى"، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.