وقال مسؤول في البيت الأبيض لشبكة "جلوبال نيوز" الكندية إن السياسة الجديدة تنطبق على المسافرين الجويين الدوليين أيضا.



وفي الثامن من نوفمبر، سيواجه المسافرون غير الأساسيين الذين يعبرون الحدود البرية من كندا أو المكسيك عن حالة التطعيم الخاصة بهم، ولن يُسمح إلا لمن تم تطعيمهم بالكامل بالمرور، وسيكون إثبات التطعيم مطلوبًا إذا تم اختياره للفحص العشوائى.



وقال المسؤولون إن اختبار (كوفيد-19) لن يكون مطلوبا لدخول الولايات المتحدة عن طريق البر أو البحر، بشرط أن يستوفي الزوار متطلبات التطعيم. ولا يزال هناك حاجة لإثبات اختبار (كوفيد-19) السلبي على متن رحلة إلى الولايات المتحدة، وسيكون إثبات التطعيم إلزاميا.



ونشر الخبر أيضا مساعد السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كيفين مونوز في تغريدة يوم الجمعة. وقال إن "سياسة السفر الأمريكية الجديدة التي تتطلب تطعيما للمسافرين الأجانب إلى الولايات المتحدة ستبدأ في 8 نوفمبر".