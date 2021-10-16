ازاى تخس من غير معاناة.. 4 نصائح لتحصل على الوزن المثالى

فاطمة ياسر

الوصول للوزن المثالي والتخلص من السمنة من الأشياء التي يجب القيام بها للحصول على جسم صحى، والتعرض لزيادة الوزن يعد من الأمور الناتجة عن اتباع بعض العادات اليومية الخاطئة، والتي تعرضك للإصابة بزيادة الوزن بدل النقصان.

أوضحت العديد من الدراسات الطبية، أن القيام ببعض العادات اليومية من أفضل الحيل التي تساهم بشكل كبير في الحصول على وزن مثالي، ولذا يقدم التقرير المنشور عبر موقع "webmed"، بعض النصائح المهمة للتخلص من الوزن الزائد، ومنها:

- ممارسة الرياضة:



تعد ممارسة الرياضة من أهم الأشياء التي يجب القيام بها بشكل يومي، لأنها تساعد علي حرق نسبة كبيرة من الدهون، والحصول على جسم رياضي ومشدود، ولذا عليك المشي يوميا لمدة لا تقل عن 30 دقيقة للتخلص من الوزن الزائد بشكل سريع.

- شرب الماء:



أثبتت الدراسات الطبية، أن تناول كميات كبيرة من الماء من أفضل الحيل الغذائية التي تساهم بشكل كبير في التخلص من الوزن الزائد، لأنها تساعد في شعورك بالامتلاء لفترة طويلة.

-الخضراوات والفواكه:



أثبتت الدراسات أن تناول الأطعمة الغنية بالألياف كالخضراوات والفواكه، من أبرز الحيل الغذائية التي تساهم في ارتفاع نسبة حرق الدهون في الجسم، وتعمل على تنظيم الهضم، ولذا عليك تناولهم بشكل دائم للحصول على فوائدهم والقضاء على السمنة.

-البروتين الحيواني والنباتي:



عنصر البروتين يعد من أهم العناصر الغذائية الهامة للجسم، والتي تساهم بشكل كبير في تكوين العضلات، ولذا عليك تناول اللحوم والبيض والفول بشكل دائم للحصول على جسم رشيق.