إصابة 3 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على طريق الخارجة باريس بالوادي الجديد

الوادى الجديد – ماهر البهنساوى

أصيبت سيدتان ورجل، في حادث مروري، مساء اليوم السبت، جنوب مدينة الخارجة في محافظة الوادي الجديد.

تلقى اللواء محمود فاروق، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أشخاص مصابين في حادث مروري لمستشفى الخارجة العام.

تبين انقلاب سيارة ملاكي بطريق " الخارجة – باريس" في المنطقة الواقعة بين قريتي " بولاق" و"الجزائر"، ما أسفر عن إصابة كل من نعيمة عبد الله أبو بكر" 45 عاًما، دعاء عاطف أحمد علي، 20 عاماً، ووالدها عاطف أحمد علي، 56 عامًا، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

جرى نقل المصابين لمستشفى الخارجة العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالحادثة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، فيما نجح رجال المرور في رفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها.