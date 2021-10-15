نجاح تركيب فلتر بالوريد الأجوف لمريضة بمستشفى السنبلاوين

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور سعد مكى، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن نجاح فريق طبي بإجراء عملية تركيب فلتر بالوريد الأجوف السفلي لمريضة تبلغ من العمر 52 عاما، كانت تعاني من نزيف حاد بالمخ وجلطة حادة بالوريد الفخذي الأيمن.

ونظرا لعدم إمكانية علاج الحالة بأدوية السيولة التي ستزيد من النزيف مما يسبب خطرا بتشكل جلطة رئوية ويهدد حياتها، لذا قرر الفريق الطبي تركيب فلتر في الوريد الأجوف السفلي لمنع انتقال التجلطات من الساقين او الحوض إلى الرئتين أو القلب وهذه العملية تعد هي الأولى من نوعها التي يتم اجراؤها بمستشفى السنبلاوين العام.