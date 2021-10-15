اليوم السابع
Ads
السبت، 16 أكتوبر 2021 06:36 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

ضبط 3 شركات استيراد وتصدير تهربت من سداد 100 مليون جنيه للضرائب

الجمعة، 15 أكتوبر 2021 06:19 م
ضبط 3 شركات استيراد وتصدير تهربت من سداد 100 مليون جنيه للضرائب حملات أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى - أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال مكافحة جرائم التهرب الجمركي، أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ، قيام (3) شركات استيراد وتصدير بالتحايل على إجراءات تصدير السلع والمواد الغذائية من خلال تقديم فواتير بيع وهمية بأسعار تكلفة أقل من المتداولة بالأسواق المحلية، واستخراج شهادات إفراج جمركى لها وتصديرها للدول، بغرض التهرب من سداد الضرائب العامة المقررة عليها، الأمر الذى يشكل ضرراً للمال العام ويؤثر بالسلب على الاقتصاد القومى للبلاد.

 

بتكثيف التحريات بالتنسيق مع الجهات المعنية أمكن التوصل إلى السجلات الخاصة بحركة صادرات الشركات المشار إليها خلال الفترة من 1/10/2020 حتى 7/9/2021 ، حيث تبين قيام تلك الشركات بتصدير (1039 طن أسماك) وإدراج قيمتها بالفواتير "على غير الحقيقة" بمبلغ تجاوز مليون جنيه، وذلك بفارق سعر يتجاوز 100 مليون جنيه عن قيمتها الفعلية بالأسواق المحلية.


التهرب الجمركي

جرائم التهرب الجمركي

وزارة الداخليه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة