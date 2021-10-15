رئيس جهاز شئون البيئة يزور الدقهلية ويجتمع بمتعهدى جمع القش ويتفقد أماكن التجميع

الدقهلية شريف الديب

تفقد الدكتور على أبو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، وبرفقته الدكتور عصام عامر رئيس قطاع شئون الفروع بوزارة البيئة، أعمال منظومة مكافحة نوبات تلوث الهواء الحادة بمحافظة الدقهلية ومتابعة لجان محاور المكافحة بنطاق مراكز المحافظة، وذلك للاطمئنان على حسن سير وانتظام العمل بالمنظومة لحماية البيئة من تلوث الهواء.

وكان فى استقباله قيادات المنظومة بالدقهلية من الإدارة المركزية لإقليم شرق الدلتا بجهاز شئون البيئة وقيادات مديرية الزراعة بالدقهلية والمشاركين من مجالس المدن والوحدات المحلية بمحافظة الدقهلية.

وأشار إلى أن الدقهلية من أكبر المحافظات في الدلتا لزراعة محصول الأرز، حيث زرعت هذا العام 295 ألف فدان أرز ينتج عنها 590 ألف طن قش أرز تحاول الوزارة وبمعاونة شركاء العمل بالمنظومة السيطرة عليها بعدم حرقها والمساعدة في جمعها من الحقول منعا لزيادة نسبة الملوثات في الهواء في تلك الفترة من كل عام والتي تتميز بالتقلبات الجوية والتي خططت وزارة البيئة لها للحد من مصادر التلوث في تلك الفترة، حرصا علي سلامة صحة المواطنين والأطفال.



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