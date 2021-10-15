بطلة اسمها بسملة .. رغم إعاقتها البصرية تتحدى الظروف وتفوز ببطولة الجمهورية فى الكاراتيه.. لايف

" دى منحة من عند ربنا.. ولازم ندعمها لغاية لما تحقق كل طموحاتها وتبقى بطلة عالمية " بهذه الكلمات العفوية يمكن أن تعبر عن رؤية أسرة بسملة محمد عاشور أحد أشهر المواهب الرياضية من ذوى الهمم بالبحيرة.

فعلى الرغم من اعاقتها البصرية تتحدى بسملة التى تبلغ من العمر 10 سنوات كافة الظروف الصعبة وتحقق انتصارات مبهرة فى لعبة الكارتيه وتفوز ببطولة الجمهورية بعد سنوات قليلة من دخولها المجال الرياضى.

عدسة اليوم السابع حاول الاقتراب من هذا المشهد لرصد تفاصيله المختلفة من خلال بث مباشر عبر منصاته الإليكترونية للتعرف أكثر على حكاية بطلة الكارتيه

و يروى محمد عاشور والد بسملة قصتها من البداية ويقول" ولدت ابنتى بمرض فشل في النخاع العظمي أفقدها الكثير من وظائفها الحيوية واثر على حاسة البصر والسمع والكلام، مضيفا أنه تم إجراء عملية زرع نخاع بعد تبرع شقيقها الصغير لها ولكن للاسف لم تشفى من الإعاقة البصرية.

وأوضح والد بسملة أن ابنته التحقت فى سن 6 سنوات مدرسة النور للكفوفين بدمنهور و بدأت تدريب الكاراتيه منذ حوالى سنتين، مشيرا الى انه رغم المدة القصيرة التى بدأت معها ابنته لعبة الكاراتيه الا انها حققت نتائج مبهرة للغاية وتحصل على الحزام الأسود وتحقق المركز الأول ببطولة الجمهورية

فيما أكدت إيمان غلاب والدة بسملة على تقديم كافة أنواع الدعم لابنتها من اجل تحقيق كل طموحاتها وتكون بطلة عالمية.

وأضافت "بسملة ذكية للغاية ولذلك تفوقت فى كل المجالات الرياضية والفنية التى دخلتها ومنها كورال أوبرا دمنهور التى التحقت بها مؤخرا اضافة الى حفظها اجزاء كثيرة من القرأن الكريم"

وقالت فاطمة عيد مدربة الكاراتيه بالبحيرة التى كونت اول فريق رياضى من ذوى الهمم أنه رغم تخرجها من كلية الهندسة الا ان عشقها للعبة الكاراتيه خاصة تدريب ذوى الاحتياجات الخاصة كان الحافز لتفرغها للتدريب.