الصحة: الوزارة ملتزمة بتأمين أى تجمعات.. والجونة واجهة هامة لمصر أمام العالم

كتب وليد عبد السلام

قام الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للتوعية والتواصل المجتمعى، المتحدث الرسمى للوزارة، يرافقه الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة والسكان فى محافظة البحر الأحمر، اليوم الجمعة، بجولة تفقدية على نقاط الخدمات الطبية التى تقدمها الوزارة لضيوف مهرجان الجونة السينمائى.



شملت الجولة تفقد العيادات المتنقلة ونقاط تمركز سيارات الإسعاف، ومواقع تواجد فرق تسجيل الراغبين فى الحصول على التطعيمات المضادة لفيروس كورونا، ومعمل تحليل الPCR والـRapid tests، وأكشاك توزيع المطهرات والكمامات، وفرق التواصل المجتمعى التى تقوم بتوعية الحضور بأهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية لحماية أنفسهم من عدوى فيروس كورونا.



واستمع «مجاهد» إلى وصف تفصيلى من القائمين على تقديم خدمات صحة المرأة فى العيادة المتنقلة التابعة لمبادرة رئيس الجمهورية لدعم صحة المرأة، حيث أوضحت مشرفة العيادة أنهم يبدأون بتسجيل بيانات السن وعدد مرات الحمل والرضاعة، مع قياس ضغط الدم والسكر والوزن والطول، ثم يتم التعريف بطريقة الفحص الذاتى وموعده، وكيفية اكتشاف أى تغييرات فى الحجم ولون الجلد والشكل العام، وبناء عليه يتم تحديد نوع الفحص التالى سواء بالأشعة التليفزيونية أو باستخدام الماموجرام، ثم يتم اتخاذ القرار بسحب عينة وإرسالها للمعمل الباثولوجي، ويتم إبلاغ السيدة بنتيجة التحليل هاتفيا وتوجيهها إلى المستشفى المخصص للعلاج بالمجان.



كما تفقد «مجاهد» العيادات المتنقلة، وتابع تقديم الخدمات المترددين، وتأكد من توفر أدوية الضغط، والسكر، والمسكنات الموضعية والأقراص، وبخاخات للحساسية والمضادات حيوية، وقطرات العين المختلفة.



وأوضح الدكتور خالد مجاهد، أن معمل تحليل الـPCR، التابع للوزارة فى الجونة، قام بسحب 62 عينة، كما تم تسجيل بيانات وتطعيم 182 باللقاحات المضاد لفيروس كورونا، مضيفا أن العيادات المتنقلة قدمت خدماتها ل 245 من للضيوف والعمال والقائمين على المهرجان، فيما قدمت فرق التواصل المجتمعى خدمات التوعية ووزعت المطهرات والكمامات على 1200 من المتواجدين فى الجونة.



وأكد "مجاهد" التزام وزارة الصحة والسكان، بالتأمين الطبى لأى تجمعات تحدث داخل مصر، للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرا إلى حرص الوزارة على خروج مهرجان الجونة السينمائى فى أفضل صورة، لكونه واجهة لمصر أمام العالم.