تعرف على أسعار اللحوم الحمراء اليوم الاثنين

كتب أحمد حمادة

أكدت الغرف التجارية في بيان لها استقرار أسعار جميع السلع الاستراتيجية وانها لم تتاثر بأسعار البنزين الجديدة، في هذا السياق شهدت أسعار اللحوم البلدى اليوم الاثنين 11-10-2021 استقرارا في السوق المحلي.

وسجلت أسعار اللحوم الكندوز بين 140-165 جنيها للكيلو ، و تراوحت أسعار القلب تتراوح بين 140-160 جنيها، وسجلت أسعار الموزة الكندوز 140-160جنيها للكيلو، كباب الحلة 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 130-160جنيها، ، واللحم المفروم الكندوز بجميع دراجاته بين 120-140 جنيها للكيلو، أسعار السجق البلدى بين 120-140 جنيها، وعرق التربيانكو تتراوح بين 140-160 جنيها للكيلو.

وتراوحت أسعار الاستيك والبفتيك 130-160 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار اللحوم الضأن بين 150-170 جنيها، والكبدة الضأن140-170 جنيه، وسجل سعر اللحوم الجملي بين 100-120 جنيها للكيلو .

وكان المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، قد تلقى تقرير من بعض الشعب التجارية بغرفة القاهرة بعدم تأثير تحريك أسعار البنزين علي أسعار السلع بالسوق، في ظل ثبات سعر السولار منها تقرير شعبة المواد الغذائية، برئاسة عمرو حامد وتقرير شعبة الدواجن برئاسة عبدالعزيز السيد وتقرير شعبة الخضروات والفاكهة الذي رفعه حاتم النجيب نائب رئيس الشعبة وتقرير شعبة الأسماك عن طريق عبده عثمان نائب رئيس الشعبة ".