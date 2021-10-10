كتبت : سماح حمدى

استقر سعر الريال السعودى اليوم الأحد 10-10-2021، أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال تعاملات البنوك العاملة فى مصر، ليثبت سعره فى بنكى الأهلى المصرى وبنك مصر عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، ومتوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى سجل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، وذلك كما كانت أسعاره من قبل.

وفى سياق متصل شهد سعر اليورو اليوم، تباينا ملحوظا أمام الجنيه المصرى، وذلك خلال بدء تعاملات البنوك المصرية، ليسجل فى البنك الأهلى المصري 18.05جنيه للشراء، و18.23 للبيع، مقابل سعره الخميس الماضى كان بـ 18.03جنيه للشراء، و18.26 للبيع، وفى بنك الإسكندرية أيضا سجل تباينا ليسجل 18.04جنيه للشراء، و18.24 للبيع، مقابل سعره من قبل كان بـ 18.02جنيه للشراء، و18.27 للبيع، أما متوسط سعر صرف اليورو فى البنك المركزى المصرى سجل 18.07جنيه للشراء، و18.19 جنيه للبيع.

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وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتإلى: سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى 4.18 جنيه للشراء. 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية 4.16 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib 4.17 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك مصر 4.18 جنيه للشراء.

4.19 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك البركة 4.08 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى بنك قناة السويس 4.15 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع. سعر الريال السعودى فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 4.10 جنيه للشراء.

4.20 جنيه للبيع.