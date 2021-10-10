سعر الحديد اليوم.. الطن بين 14200- 14600جنيه تسليم أرض مصنع

كتب أحمد حمادة

استقرت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 10-10-2021 وفقا للأسعار الرسمية للمصانع والموردين، حيث سجلت أسعار حديد التسليح بين 14200- 14600 جنيها تسليم أرض مصنع وسعر المستهلك يتراوح بين 14300-14700 جنيها للطن.

وبالنسبة لأسعار الأسمنت فتراوحت بين 880- 1100جنيه للطن تسليم أرض مصنع، وسعر المستهلك بين 1050-1250 جنيها للطن، وسجل الأسمنت " المخلوط" بين 600 - 700جنيه تسليم أرض مصنع، والمستهلك 700-800 جنيه للطن، الأسمنت "الأبيض" بين 2350-2450 جنيها للطن للمستهلك.

وسجلت أسعار الطوب بين 750-950 جنيها للألف طوبة، الجبس فتتراوح بين 550-650 جنيها للطن سعر المصنع و 600-700 جنيه للطن سعر المستهلك، وأسعار الرمل تراوحت بين 60-100 جنيها للمتر حسب المكان.

والجدير بالذكر أن شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة والاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة أحمد الزيني رئيس جمعية نقل البضائع بدمياط رفعت تقريرا إلي رئيس اتحاد الغرف التجارية بعدم تأثر أسطول نقل البضائع بتحريك سعر البنزين ولا يوجد أي تأثير أو زيادة في أسعار نقل البضائع وبالتالي هناك ثبات في أسعار السلع في ظل تحريك سعر البنزين.