اليوم السابع
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رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال تأهيل محطة معالجة المخلفات الصناعية بعتاقة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 11:33 ص
رئيس جهاز "خليج السويس" تتفقد أعمال تأهيل محطة معالجة المخلفات الصناعية بعتاقة جانب من الجولة
كتب أحمد حسن

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تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز تنمية شمال خليج السويس، محطة معالجة المخلفات الصناعية السائلة بعتاقة، لمتابعة أعمال التشغيل والصيانة والتأهيل، وذلك في إطار دفع العمل بالمشروع للانتهاء من التنفيذ في الوقت المحدد.
 
وخلال الجولة، حرصت رئيس الجهاز، على أخذ عينات من مياه الصرف قبل وبعد المعالجة، للتأكد من مدى مطابقتها للمواصفات، مشددةً على ضرورة تنفيذ الأعمال بالكفاءة والجودة المطلوبة.
 
وفي ذات السياق، تفقدت المهندسة أسماء مخلوف، أعمال تنفيذ مشروع خزان التكديس سعة 10 آلاف م٣، والجاري تنفيذه ضمن مشروع ري الغابة الشجرية،  مشيرةَ إلى أن  نسبة تنفيذ الخزان بلغت نحو 87%، كما بلغت نسبة تنفيذ إجمالي المشروع والذي يشمل (َخط طرد 700 مم - محطة رفع - خزان تكديس) 72%، بتكلفة إجمالية 64.4 مليون جنيه.
 
 

وزاره الاسكان

المدن الجديده

مدينه خليج السويس

محطات المعالجه الصناعيه

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