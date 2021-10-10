اليوم السابع
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توقيع مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة

الأحد، 10 أكتوبر 2021 01:19 م
توقيع مذكرة تفاهم بين إنبى وتكنيب الإيطالية في مجال تحول الطاقة وزارة البترول
كتبت -مروة الغول

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شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على مذكرة تفاهم بين شركة انبي وشركة تكنيب الايطالية للتعاون في مجال تحول الطاقة في إطار إلتزام وزارة البترول والثروة المعدنية بتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030 وتعزيز امكانات الاستخدام الانظف للطاقة.
 
وقع مذكرة التفاهم المهندس أشرف بهاء رئيس شركة انبي مع الدكتور ماركو فيلا رئيس شركة تكنيب الايطالية.
 
وأوضح رئيس شركة إنبي أن مذكرة التفاهم تعد خطوة أولي إلي الامام نحو التعاون بين الجانبين في مجال تحول الطاقة وفتح مجالات جديدة للعمل المشترك استثمارا للتعاون الممتد بينهما في مشروعات البترول والغاز، وأضاف أن هذا سيتيح اكتساب القدرة التنافسية وتبادل الخبرات لاقتحام مجال مشروعات تحول الطاقة، مؤكدا أن شركة إنبي الذراع الفني الهندسي لقطاع البترول المصري تحرص علي زيادة وتعزيز خبراتها الواسعة علي مدار عقود في المشروعات بمصر والدول العربية، خاصة وأن التعاون مع شركة تكنيب يوفر فرصا مهمة ومتميزة باعتبارها احدي الشركات الرائدة في مجال التطوير والتكنولوجيات اللازمة للمشروعات ودعم مبادرات تحول الطاقة وخبراتها الواسعة في مختلف انحاء العالم.
 
 
 

البترول

الغاز

المشروعات البترولية

تحول الطاقة

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